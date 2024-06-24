Оказалось, что при стандартных обстоятельствах беспилотные машины безопаснее водителей, но в экстремальных ситуациях робот кратно хуже человека

Ученые из высшего учебного заведения в центре штата Флорида провели анализ всей информации об авариях на дорогах штата Калифорния, в которых участвовали транспортные средства с беспилотным управлением и традиционные машины с 2016 по 2022 год. В исследование были включены данные о 2100 автомобилях-роботах и 35133 автомобилях, управляемых людьми.

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При анализе были рассмотрены автоматические системы второго класса, такие как Tesla Autopilot, а также более современные системы с автономностью четвертого класса. Для сравнения аварийных ситуаций исследователи использовали модель под названием "логистическая регрессия" и брали в учёт различные факторы, такие как состояние дороги, погодные условия, время и место аварии.

Из результатов исследования следует, что в большей части случаев беспилотные автомобили безопаснее транспортных средств, управляемых человеком, благодаря способности обнаруживать преграды, уклоняться от них, точному управлению и эффективному принятию решений.

Тем не менее, эксперты отметили, что у роботизированных машин меньший риск попадания в аварии был замечен в основном при выполнении стандартных задач -движение по одной полосе или движение в потоке.

Однако, в некоторых сценариях беспилотные транспортные средства показывали худшие результаты. При низкой освещенности вероятность попадания в аварию у таких машин была в пять раз выше, чем у человека за рулём. При поворотах риск аварий удваивался.

Исследователи отметили, что для улучшения безопасности беспилотных автомобилей при плохом освещении или при поворотах нужен комплексный подход, включающий использование передовых сенсоров, надежных алгоритмов ИИ и оптимальный дизайн.