Сообщается, что данные модели имеют ряд улучшений, по сравнению с предыдущими версиями и будут выпущены ограниченным тиражом

Компания Jetour из Китая, входящая в группу Chery, объявила о начале поставок новой версии кроссовера Traveller, который в России продается под названием Jetour T2. Новая модификация, получившая название Silver Dragon Wing, имеет улучшенное оборудование для бездорожья и более высокую цену, и будет выпущена ограниченным тиражом - всего 3 тысячи единиц.

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Jetour Traveller Silver Dragon Wing был разработан специальным подразделением Jetour под названием Jatoue Makers Kingdom (JMK), которое занимается созданием кастомных версий серийных моделей. Объявляется, что в Traveller было внесено более 40 изменений, преимущественно в виде различных аксессуаров, таких как новый передний бампер и светотехника.

Новая модификация оснащена грязевыми шинами на 20-дюймовых дисках с бедлоками, экспедиционным багажником с лестницей, боксами для хранения и прочими элементами. Планируется, что для T2 Silver Dragon Wing будет разработана собственная отделка интерьера и предложена возможность установки палатки на крышу.

В стандартное оборудование внедорожника входят мультимедийная система с дисплеями 10.25 и 15.6 дюйма, 12 динамиков Sony, система распознавания лиц и различные водительские функции помощника. Движение обеспечивается двухлитровым мотором на 254 лошадей и семиступенчатым "роботом" с муфтой BorgWarner для заднего привода. Цена кроссовера составляет 219 900 юаней, выйдет около 2.64 миллиона рублей, в то время как базовая версия Jetour Traveller в Китае стоит от 139 900 юаней, примерно на 1 миллион дешевле.

В автосалоне в Пекине в апреле Jetour представила прототип внедорожника T5. Предполагается, что серийная модель будет выпущена в ближайшие годы и будет доступна с вариантами до пяти моторов общей мощностью до 1300 лошадок.