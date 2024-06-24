Сообщается, что в цехах завода будут собираться модели нескольких китайских брендов.

Автомобильное предприятие, которое было создано компанией Mercedes-Benz в Есипово и теперь принадлежит "Автодому", запустит производство автомобилей в больших объемах в июле. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в индустрии. Первой моделью, которую начнут производить на перезапущенном заводе, станет кроссовер Exeed VX.

реклама

Согласно имеющейся информации, кроссоверы будут собирать на заводе в Есипово из китайских комплектующих по соглашению с компанией Chery. За каждый выпущенный автомобиль завод будет получать вознаграждение в размере 450–500 евро, утверждает источник. Готовые к продаже Exeed VX из подмосковной сборки должны появиться у дилеров в августе текущего года.

Глава "Автодома" Андрей Ольховский заявил, что у компании есть несколько соглашений о развитии завода с различными партнерами. По его словам, на предприятии в Есипово будут производить одновременно от четырех до шести моделей.

Вторая модель, которую начнут производить на заводе, появится на конвейере в феврале 2025 года. Согласно предварительным прогнозам на основе изменений в отечественных ТТХ, вероятно, это будет Exeed TXL. Однако сотрудничество с брендом Exeed Андрей Ольховский пока не подтвердил.

Ранее сообщалось, что кроссоверы Exeed будут производить в Есипово под брендом Maxeed объемами до 120 тысяч машин в год. Однако, "Коммерсантъ" уточняет, что Андрей Ольховский позже опроверг эти сведения. Также было сообщено, что Exeed VX из тестовой партии, собранной во время подготовки завода к запуску, уже начали распространять через дилерские центры.