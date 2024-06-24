Сама же Apple не прекращает искать партнёров для сотрудничества в сфере искусственного интеллекта

Корпорация Meta Platforms inc., запрещенная на территории России экстремистская организация, провела очередной переговорный раунд с технологическим гигантом Apple inc. о включении модели генеративного искусственного интеллекта материнской корпорации Facebook в систему искусственного интеллекта производителя iPhone - Apple Intelligence, по информации американского издания Wall Street Journal.

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Хотя Apple разработала свои собственные небольшие модели искусственного интеллекта, она заявила, что обратится к партнерам для решения более сложных или специализированных задач. Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал Apple за такой подход к внедрению искусственного интеллекта iOS. По мнению предпринимателя, из-за такой реализации может сильно пострадать конфиденциальность пользователей компании.

Стартапы Anthropic и Perplexity также находятся в процессе переговоров с Apple о внедрении своего генеративного искусственного интеллекта в Apple Intelligence, согласно информации, полученной от источников, которые имеют отношение к переговорному процессу.

На мировой конференции разработчиков 10 июня Apple продемонстрировала свой продукт - Apple Intelligence. Эта технология поможет обобщить текст, создать оригинальные изображения и предоставить наиболее актуальные данные в нужный момент для пользователей.