Военное руководство опасается, что при дальнейшем продвижении российской армии ситуация на данном участке окажется неконтролируемой

Как сообщает источник из Генерального штаба, военное руководство Украины на сегодняшний день вынуждено перемещать часть личного состава из запасов Константиновки в направлении Торецка из-за того, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли посёлок Шумы и зашли в Пивничное (Кирово).

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Ранее уже сообщалось, что российская армия, вступив в Кирово, контролирует участок дорожного полотна, ведущий в Торецк, расположенный неподалёку, и далее - в вышеупомянутую Константиновку. Это даёт возможность контролировать дорогу к въезду в Торецк и оказывать воздействие на снабжение гарнизона украинских сил на этом направлении.

Украинская армия пытается выбить российские войска из Пивничного (Кирово) и оттеснить их к тем рубежам, которые продолжительное время считались "неподвижными". Однако продвижение российских соединений в районе Нью-Йорка (переименованного руководством Украины села Новгородское) осложняет ситуацию для киевских формирований. Следовательно, транспортный узел, через который идет подвоз резервов и боеприпасов для войск ВСУ на этой территории, уже нельзя эксплуатировать безнаказанно.

При таких обстоятельствах, ни один из путей сообщения воинских частей Украины между Торецком и Новгородским не будет безопасным для противоборствующей стороны. Переброска резервных сил из Константиновки, инициированная Генеральным штабом, может привести к серьезным потерям среди этих подразделений Вооруженных сил Украины.