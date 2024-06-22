Как сообщает источник из Генерального штаба, военное руководство Украины на сегодняшний день вынуждено перемещать часть личного состава из запасов Константиновки в направлении Торецка из-за того, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли посёлок Шумы и зашли в Пивничное (Кирово).
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Ранее уже сообщалось, что российская армия, вступив в Кирово, контролирует участок дорожного полотна, ведущий в Торецк, расположенный неподалёку, и далее - в вышеупомянутую Константиновку. Это даёт возможность контролировать дорогу к въезду в Торецк и оказывать воздействие на снабжение гарнизона украинских сил на этом направлении.
Украинская армия пытается выбить российские войска из Пивничного (Кирово) и оттеснить их к тем рубежам, которые продолжительное время считались "неподвижными". Однако продвижение российских соединений в районе Нью-Йорка (переименованного руководством Украины села Новгородское) осложняет ситуацию для киевских формирований. Следовательно, транспортный узел, через который идет подвоз резервов и боеприпасов для войск ВСУ на этой территории, уже нельзя эксплуатировать безнаказанно.
При таких обстоятельствах, ни один из путей сообщения воинских частей Украины между Торецком и Новгородским не будет безопасным для противоборствующей стороны. Переброска резервных сил из Константиновки, инициированная Генеральным штабом, может привести к серьезным потерям среди этих подразделений Вооруженных сил Украины.