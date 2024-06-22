По информации источников, компания планирует выполнить требования хакеров, так как несёт огромные потери от их кибератак

По информации источников Bloomberg, группа, которая, по их мнению, взломала компанию CDK Global, поставщика программного обеспечения для автосалонов в Северной Америке, потребовала выплату выкупа на десятки миллионов долларов.

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По информации издания, CDK планирует выполнить требования. утверждается, что хакерская группа, проведшая атаку, действует из Восточной Европы. Ситуация может измениться, так как обсуждения о проведении атаки с использованием программ-вымогателей проходят постоянно. С момента обнаружения нарушения 19 июня компанией CDK и отключения систем, во многих из примерно 15 тысяч автосалонов, считающих себя клиентами компании, возникла путаница. Программный продукт CDK, называемый системой управления дилерскими центрами (DMS), является основой работы автосалонов, и сбой замедлил процессы продаж, ремонта и поставок, нарушив отрасль с оборотом в 1,2 триллиона долларов в прошлом году. Перебои возникли также из-за роста продаж в конце квартала.

"На данный момент это абсолютный хаос. DMS необходим для каждой функции автосалона - продаж, обслуживания, запчастей, даже хранения автомобиля. Так что это настоящая катастрофа", - заявила Диана Ли, генеральный директор маркетингового агентства Constellation, работающего с автосалонами по всей территории США.

CDK временно восстановил некоторые услуги на несколько часов 19 июня, но был вынужден отключить их после второй кибератаки. В четверг компания предупредила дилеров о недоступности их систем в течение нескольких дней.

После требования хакеров выплатить 50 миллионов долларов лабораторной компании, которая стала целью атаки программой-вымогателем, приведшей к перебоям в работе лондонских больниц, запрос на выкуп вырос. UnitedHealth Group Inc., крупнейшая медицинская страховая компания в США, ранее выплатила хакерам 22 миллиона долларов.

CDK не раскрыла информацию о том, кто стоит за атакой, но предупредила клиентов о попытках внешних сторон извлечь выгоду из ситуации.