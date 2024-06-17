Сообщается, что участились случаи повреждения трансформаторных будок и другой инфраструктуры, используемой в транспортировке украинских сил и боеприпасов

На территории Украины начало развиваться подпольное движение, препятствующее движению поездов, но до полной блокировки железных дорог пока не доходит. Инциденты с релейными шкафами происходят по всей стране, как сообщают местные источники.

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В столице Украины заметно увеличение активности пророссийского сопротивления. Несколько дней подряд на железной дороге происходят взрывы, повреждаются трансформаторные будки и релейные шкафы, а также разрушаются части путей. Движение грузовых поездов и военных конвоев замедляется. Наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Одесской области, а также на приграничье Харьковской и Сумской областей. Особенно активное подполье наблюдается в Николаеве.

В ночь с 14 на 15 июня в поселке, расположенном рядом с железнодорожным переездом, неизвестные повредили трансформаторы, облили и подожгли их, сорвав замки. В Сумах около 12:40 местного времени был обнаружен сгоревший релейный шкаф на участке между станциями.

Согласно украинской прессе, за последние дни зафиксированы подобные инциденты. Украинская разведка также сообщает, что подпольщики предоставляют информацию о местонахождении украинских военных, техники и складов российской армии, которая затем использует это для нанесения ударов ракетами или дронами-камикадзе.