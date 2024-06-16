По мнению экспертов, такое проект будет непосильным без существенной государственной поддержки.

Минпромторг России подбирает компанию для разработки игровой приставки в соответствии с указом президента Владимира Путина, выпущенным в марте. Ведомство также проводит переговоры с предпринимателями и другими организациями для определения необходимых ресурсов и мер поддержки данного проекта, согласно информации 3DNews. Эксперты сомневаются в возможности осуществления проекта без государственных субсидий, указывая на значительные затраты времени и денежных инвестиций.

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Надо отметить, что игровые приставки, такие как PlayStation и Xbox, обычно продаются по себестоимости, а затем Sony и Microsoft получают прибыль от игрового контента. Известно, что также рассматриваются альтернативные варианты разработки, которые предполагают меньшие начальные расходы, включая создание устройства, аналогичного Valve Steam Deck, который по сути является портативным ПК для игр.

По данным средств массовой информации, правительство к 15 июня должно было обсудить организацию производства игровых консолей и систем доставки игр и программного обеспечения пользователям. Согласно российским экспертам, для успешного запуска проекта понадобится примерно 150 игр различных жанров, включая десяток крупномасштабных. Они также отмечают, что продать 20 миллионов дорогих игровых консолей в регионе может быть сложной задачей.

Учитывая опыт Microsoft Xbox One, когда выпуском занимается всем известная компания, но даже при этом не добивается ожидаемого успеха, создать бренд с нуля кажется вовсе непосильной задачей.