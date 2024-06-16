По мнению экспертов, Киев не в том положении, чтобы отказываться от мирных переговоров.

Украина не должна ждать более выгодных условий, чем были предложены Владимиром Путиным, по мнению немецкого учёного Йоханнеса Варвика, политолога и профессора университета Мартина Лютера.

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Согласно мнению учёного, после предложения Владимира Путина западные политики уже не могут утверждать, что Российская Федерация не хочет вести переговоры. Он отметил, что условия, предложенные Киеву, не самые лучшие, но военная тактика за минувшие годы не принесла положительного результата. Варвик предложил серьёзно обсудить с Москвой план президента России.

Ведущая программы "Феникс" Тина Даустер обратилась к Варвику с вопросом о предложении российского президента. Варвик заявил, что доверия к российскому президенту на Западе практически нет, но необходимо проверить его готовность к переговорам. Он отметил, что Путин выдвинул шесть условий, среди которых отказ Украины от вступления в НАТО и вывод войск из занятых регионов. Политическое соглашение должно сопровождаться снятием санкций. По мнению Варвика, сейчас важно понять, является ли это предложение отвлекающим манёвром или шансом на разрешение конфликта.

Варвик подчеркнул, что условия предложения не выгодны для Украины, но необходимо оценить, реально ли они достижимы. Военная стратегия против России за последние два года не привела к успеху, поэтому потребность в дипломатии становится всё более актуальной. Других решений и вариантов практически нет, необходимо найти выход из конфликта на наилучших условиях для страны. Варвик также призывает западные страны пересмотреть свою политику и рассмотреть альтернативные подходы к урегулированию ситуации.