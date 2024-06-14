Производительность устройства, по факту, оказалась на уровне iPhone 12 mini. Однако, вероятнее всего, дело в оптимизации системы

Один из участников сообщества Reddit, с ником u/caponica23, поделился разочаровывающим обзором ноутбука Samsung Galaxy Book4 Edge с чипом X Elite. После проведения тестов в Geekbench и CrystalDiskMark, а также после некоторых субъективных тестов по батарее и играм, результаты оказались не впечатляющими.

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Результаты тестов в Geekbench, измеряющие производительность процессора, показали 1829 баллов для одноядерных процессоров и 11 379 для многоядерных процессоров при работе от батареи. При подключении к сети эти показатели немного возросли до 1841 и 11 537 соответственно. Эти результаты значительно ниже тех, которые презентовала компания Qualcomm на своих пресс-конференциях, где было показано 2977 баллов для одноядерного и 15 086 баллов для многоядерного процессора.

Пользователи начали выражать свое недовольство, описывая ситуацию как "разочаровывающую". Один из пользователей в своем твите даже указал, что процессор Galaxy Book4 Edge уступает по производительности древнему iPhone 12 mini, выпущенному в 2021 году.

Помимо этого, было обнаружено, что и другие бенчмарки для Galaxy Book4 Edge также показывают низкие результаты, в районе 1800 баллов. Пользователи предполагают, что Samsung намеренно ограничила частоту процессора, чтобы избежать проблем с нагревом и сохранить длительное время автономной работы.

По словам автора обзора u/caponica23, изначально производительность в играх была неудовлетворительной, с серьезными сбоями кадров в Resident Evil Village. Однако, после недавнего обновления, игра начала работать с частотой 60-100 кадров в секунду, что является весьма впечатляющим результатом. Достижение 100 кадров в секунду в такой требовательной игре, как RE Village, можно считать выдающимся показателем для игровых ноутбуков.

Несмотря на улучшение в играх, некоторые недостатки по производительности процессора остаются. Полагают, что проблема с частотой процессора, которая не превышает 2,52 ГГц вместо обещанных 4,0 ГГц, будет решена благодаря активной оптимизации системы со стороны Samsung.



