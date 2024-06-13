Возглавляющий военное ведомство Федеративной Республики Германия Борис Писториус накануне заявил, что страна больше не может передать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, как ранее планировалось. Он отметил, что за минувшие годы уже передано 3 комплекса этого типа, что является 1/4 частью общих запасов Геpмании. По мнению главы Минобороны, другие страны-союзницы Украины должны рассмотреть возможность переброски своих средств ПВО, так как Берлин больше не может обеспечить Украину ЗРК. ФРГ одобрило передать третью систему Patriot после окончания обучения украинских военных.
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В то же время Варшава возразила по поводу идей о возможной передаче Киеву, развернутых на территории Польши комплексов противовоздушной обороны. Глава польского бюро национальной безопасности отметил, что это может негативно повлиять на обороноспособность Польши и запросил встречу по этому вопросу со своим американским коллегой.
По данным польских средств массовой информации, президент Соединённых Штатов принял решение перенаправить на Украину ЗРК Patriot, размещенную в Польше для защиты американских войсковых соединений. В связи с непрекращающимся конфликтом на Украине, американцы также сталкиваются с проблемами поставки боеприпасов для своих систем ПВО, так как производственные мощности позволяют выпускать всего 500 таких боеприпасов каждые 12 месяцев.