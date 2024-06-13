Со слов министра обороны ФРГ, страна итак передала Киеву значительную часть своих комплексов

Возглавляющий военное ведомство Федеративной Республики Германия Борис Писториус накануне заявил, что страна больше не может передать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, как ранее планировалось. Он отметил, что за минувшие годы уже передано 3 комплекса этого типа, что является 1/4 частью общих запасов Геpмании. По мнению главы Минобороны, другие страны-союзницы Украины должны рассмотреть возможность переброски своих средств ПВО, так как Берлин больше не может обеспечить Украину ЗРК. ФРГ одобрило передать третью систему Patriot после окончания обучения украинских военных.

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В то же время Варшава возразила по поводу идей о возможной передаче Киеву, развернутых на территории Польши комплексов противовоздушной обороны. Глава польского бюро национальной безопасности отметил, что это может негативно повлиять на обороноспособность Польши и запросил встречу по этому вопросу со своим американским коллегой.

По данным польских средств массовой информации, президент Соединённых Штатов принял решение перенаправить на Украину ЗРК Patriot, размещенную в Польше для защиты американских войсковых соединений. В связи с непрекращающимся конфликтом на Украине, американцы также сталкиваются с проблемами поставки боеприпасов для своих систем ПВО, так как производственные мощности позволяют выпускать всего 500 таких боеприпасов каждые 12 месяцев.