Основное давление будет оказываться на посредников из третьих стран, в первую очередь Китай

Президент Соединённых Штатов Джо Байден и его администрация предпринимают шаги по ужесточению санкций в отношении продажи чипов, полупроводников и некоторых других продуктов в Россию, оказывая давление на сторонних поставщиков в Китайской Народной Республике и ряде остальных государств с целью ослабить военные усилия по освобождению Украины российской армией.

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По информации источников, в среду власти Штатов объявят о расширении областей действующего экспортного контроля и запрета на продукцию под американскими брендами, даже если они не выпускаются на территории США. Чипы становятся основной целью этих изменений, так как до сих пор Россия могла получать их из других стран для использования в военных целях, несмотря на попытки ограничить ее доступ к критическим технологиям.

Эти действия ориентированы на компании и сети, оказывающие поддержку России в получении товаров для использования в вооруженных конфликтах, и направлены на ужесточение правил для финансовых посредников и ограничение ключевых отраслей.

Этот шаг был сделан в преддверии участия Байдена в саммите "Большой семерки", где ключевой целью станет наращивание поддержки Украине и укрепления позиций против Российской Федерации. Байден также проведёт встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.