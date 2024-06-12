Игра уже доступна для предварительного заказа и её можно будет установить 2 июля.

Capcom представляет на платформе Apple две новые игры из серии Resident Evil, начиная с Resident Evil 7: Biohazard этим летом. Выйдя в начале 2017 года, игра оживила франшизу, вернув её к корням жанра выживания/ужасов. Это была первая основная игра в серии, которая использовала вид от первого лица и расширенную реальность.

реклама

Игра "Biohazard" была хорошо принята, заработав 86 баллов из 100 на Metacritic. До настоящего момента Capcom продал более 13,3 миллионов копий, но эта цифра обязательно увеличится после выпуска на платформах Apple.

Resident Evil 7: Biohazard запланирована к релизу на iPhone 15 Pro, а также на всех iPad и Mac с Apple Silicon 2 июля. Уже доступен предварительный заказ, который можно получить бесплатно с покупкой внутри приложения. Это означает, что будет доступен ограниченный бесплатный контент, но для разблокировки полной игры потребуется оплата.

Capcom также готовит версию Resident Evil 2 для iPhone, iPad и Mac, основанную на ремейке 2019 года. Оригинал вышел еще в 1998 году как прямое продолжение первой игры Resident Evil, используя движок RE, который был применён и в создании RE 7.

Resident Evil Village, продолжение Biohazard 2021 года, стало доступно на платформе Apple в конце 2023 года. Сегодня Capcom объявила, что количество проданных копий игры превысило 10 миллионов. Это самая быстрая игра из серии, достигшая таких показателей, и Capcom отметила, что поддержка на устройствах, таких как iPhone 15 Pro, способствовала увеличению продаж.

Общие продажи всей франшизы на данный момент превышают 157 миллионов копий, включая Resident Evil 7: Biohazard, ремейк Resident Evil 2 и Resident Evil Village, вошедшие в клуб игр с объемом продаж более 10 миллионов копий.