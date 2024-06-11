Также сообщает об уничтожении Су-27 и Су-25 украинских формирований

Военные силы России не прекращают растягивать оборонительную линию украинских формирований, поражая их опорные пункты по всей зоне боевых действий. Успешные действия наблюдаются на одном из участков, в окрестностях Часов Яра, а также протекают боестолкновения и на других направлениях. Например, военнослужащие группировки "Запад" взяли под контроль посёлки Артемовка ЛНР и Тимковка Харьковской области.

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Ситуация на северном театре боевых действий не изменилась, идут интенсивные столкновения. Штурмовые группы армии "Север" нанесли удары по войскам 42-й ОМБр ВСУ и 36-й бригады морских пехотинцев в окрестностях населённых пунктов Глубокое и Тихое в Харьковской области. Удалось отбить две контратаки ВСУ. Украинская сторона потеряла не менее 265 солдат, два бронеавтомобиля, самоходные артиллерийские установки Pzh 2000 и "Акация", гаубицу Д-20, реактивную систему залпового огня "Град" и станцию РЭБ. На аэродромах ВСУ за минувшие 24 часа были сожжены истребитель Су-27 и штурмовик Су-25. Подробности не раскрываются, предположительно, были применены ракеты или дроны-камикадзе.

На других участках ситуация без значительных изменений, движение продолжается, однако без дополнительных деталей. Украинские войска находятся в обороне и наносят контратаки, когда появляется возможность. Генеральный штаб ВСУ признает тяжелую обстановку в районе Часов Яра и в Харьковской области.