Из-за ошибки спидометр автомобилей EX30 переходит в тестовый режим при трогании с места

Автомобильная компания Volvo отзывает все 72 тысячи выпущенных экземпляров своей новой флагманской модели - полностью электрической EX30 из-за проблем с программным обеспечением.

реклама

Акции производителя автомобилей упали на 3,5% в начале торгов на бирже в Стокгольме после того, как стало известно, что возможны ошибки на центральном экране автомобиля, из-за которых спидометр переходит в тестовый режим при трогании с места. Для устранения сбоя необходимо оперативное обновление программного обеспечения, сообщили в понедельник из Volvo.

Проблема, которую впервые обнаружил шведский сайт CarUp, возникла в неподходящее время для Volvo, у которой возникают сложности с программным обеспечением для своих все более высокотехнологичных автомобилей. В прошлом году компании пришлось отложить запуск модели EX90 из-за недоработок в программном обеспечении. Этот отзыв не затрагивает другие модели Volvo, и сообщений о связанных с этим авариях или травмах не поступало, сообщил представитель компании.

Volvo начала поставки более компактного EX30 в январе, и в апреле это был второй по популярности электромобиль на батарейках в Европе. Было продано примерно 35 тысяч автомобилей EX30, но было решение отозвать все 71956 произведенных автомобилей.

Компания Volvo также опровергла сообщения в СМИ о том, что планируемый перенос производства EX30 и EX90 из Китая в Бельгию был попыткой избежать предполагаемых тарифов, которые могут быть введены Европейским союзом на электромобили китайского производства. Судя по всему, у компании есть другие веские причины на это.