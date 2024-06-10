Программа начинается 24 июня и заканчивается 22 ноября текущего года

Государственная корпорация Ростех инициировала подготовку сотрудников компании по программе "Рационализатор". В планы входит обучить 4500 человек навыкам рационализаторского мышления, практическим подходам при осуществлении рационализаторской деятельности и основам создания рационализаторских команд.

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Участники кампании овладеют способностями принятия рисково-ориентированных решений, впитают теорию по методам экономии производства, экономическим методам анализа результативности проектов и системному выявлению проблем.

Подготовка будет проводиться на дистанционном сервисе академии Ростеха с использованием методов теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), а также решением практических задач. Программа начинается 24 июня и заканчивается 22 ноября. По окончании подготовки сотрудники получат сертификат академии Ростеха.

"Современное производство отличается высокой технологичностью, которая невозможна без оптимизации и внедрения рационализаторских предложений. Корпорация уделяет значительное внимание поддержке рационализаторского движения, обучению и развитию рационализаторов. Разработанная академией Ростеха программа дистанционного формата предназначена для будущих и опытных рационализаторов в регионах, где присутствуют предприятия корпорации", - отметил заместитель гендиректора государственной корпорации Ростех Николай Волобуев.

Кампания по развитию рационализаторского движения в государственной корпорации Ростех была обозначена в конце прошлого года. В ряде основных направлений заявлена подготовка по программе "Рационализатор". Сами курсы были созданы академией Ростеха по заказу "Агентства развития профессионального мастерства".