Технологии Зелёного гиганта позволят компании улучшить качество автопилота и других функций, связанных с искусственным интеллектом

Автомобильная компания Rivian представила обновленные модели своих легковых автомобилей - электрический кроссовер R1S и грузовик R1T. Эти машины были переработаны с использованием множества улучшений в оборудовании, улучшений производительности, обновленного программного обеспечения и разработанных внутри компании приводных систем. Важное место в этих усовершенствованиях занимает интеграция передовых чипов от компании Nvidia.

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Использование технологии Nvidia является частью стратегии Rivian сохранять лидерство на рынке электромобилей и подтверждать свою репутацию инноватора. Компания Rivian объявила, что расширенный автопилот Autonomy включает функции помощи водителю, включающие 11 камер, пять радаров и систему искусственного интеллекта для прогнозирования. Эта система способна обнаруживать объекты на большом расстоянии даже в плохих погодных условиях.

Эти функции, такие как мониторинг слепых зон через камеры высокого разрешения и система помощи на шоссе, входят в стандартное оборудование всех автомобилей. Более продвинутая версия автопилота предлагает дополнительные функции, такие как автоматическая смена полосы движения по команде и улучшенная система помощи на шоссе, которая появится позже в этом году.

Производимый компанией Rivian двигатель, предлагаемый в трёхмоторной и четырёхмоторной комплектациях, обеспечивает разгон до 60 миль в час менее чем за 2,5 секунды. Кроме того, доступен двухмоторный двигатель от Rivian. Новые батарейные блоки Large и Max позволяют проехать примерно 420 миль на одном заряде.

Среди других новшеств - возможность владельцев Rivian использовать ключи от автомобиля в приложениях Apple Wallet на устройствах iPhone и Apple Watch, или на некоторых устройствах Google Pixel для разблокировки и запуска своих машин. Они также могут передавать ключи в цифровом формате своим друзьям и семье.