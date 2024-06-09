По словам источников, после отдаления линии боевого соприкосновения начнётся работа по возрождению ключевого предприятия в городе

Сообщается, что комбинат коксохимии в Авдеевке будет восстановлен, решение уже принято. Предприятие было серьезно повреждено в ходе наступления российской армии, так как на его территории украинскими формированиями был создан укрепленный район. Работы будут запущены вслед за тем, как линия боевого соприкосновения будет отодвинута дальше.

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Власти Донецкой Народной Республики приняли решение о восстановлении комбината коксохимии как ключевого предприятия города. Пушилин отметил, что необходима ревизия на комбинате, хотя сейчас уже видно, что объем работ будет значительным. Однако со временем комбинат снова заработает.

"На сегодняшний день предварительная оценка показывает, что возможности восстановления завода имеются. Если это будет подтверждено аналитиками на последующих этапах, мы воспользуемся этой возможностью, так как для города комбинат коксохимии является ключевым предприятием", - говорится в сообщении.

Ранее было принято решение о частичном восстановлении и перестроении мариупольского предприятия "Азовсталь", но в измененном виде. Часть завода будет перестроена, а на другой части территории планируется создание технопарков. В настоящее время продолжаются работы по разминированию на предприятии, сообщали российские источники.