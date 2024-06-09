Китай продолжает наращивать инвестиции в технологии искусственного интеллекта.

Организация, учрежденная правительством Гонконга, готовится заключить соглашение о сотрудничестве с местным стартапом, специализирующимся на разработке искусственного интеллекта и цифровом производстве, согласно заявлению финансового министра Пола Чана.

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Цель вложений в данную фирму на сумму 62 миллиарда гонконгских долларов, что эквивалентно 8 миллиардам американских долларов, - увеличить инвестиции в исследования и разработки, а также в подготовку специалистов в Гонконге. Об этом министр сообщил в социальных сетях и других ресурсах. Он отметил, что данное соглашение также стимулирует цифровизацию экономики в регионе залива, который включает Гонконг, Гуандун и Макао. В публикации нет упоминания о "единороге", термине, означающем стартап со стоимостью более 1 миллиарда долларов.

Применение технологии компании будет в цифровом производстве, отрасли, где использование искусственного интеллекта еще не в полной мере проработано, отметил Чан. Глубокое обучение и стандартизация крупных моделей искусственного интеллекта позволят быстрее адаптировать технологии к потребностям различных секторов, добавил он.

Китай постепенно наращивает свои усилия в развитии технологий искусственного интеллекта, вкладывая всё больше средств на это направление. После попыток ограничить развитие Поднебесной со стороны Соединённых Штатов Пекин сконцентрировался на взращивании отечественных ИИ-компаний.