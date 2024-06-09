Компания в настоящий момент ощущает на себе падение спроса на электрокары и сильную конкуренцию со стороны китайских производителей.

Компания Tesla откладывает выпуск новой версии автомобиля Model Y, заявил генеральный директор Илон Маск в сообщении в публичной соцсети в выходной день.

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"Мы не планируем выпускать обновленную модель Model Y в этом году", - отметил Маск, отмечая, что Tesla постоянно совершенствует свои машины, и "даже автомобиль, выпущенный на полгода позже, будет лишь незначительно улучшен".

Tesla не спешит обновлять свои старые модели из-за высоких процентных ставок, уничтоживших интерес потребителей к дорогим товарам, в то время как китайские конкуренты, лидеры мирового автомобильного рынка, предлагают более доступные варианты. Причем зачастую, помимо более выгодной цены, автопроизводители из Китайской Народной Республики предлагают самые передовые технологии на борту, что также бьёт по конкурентоспособности транспортных средств компании Tesla. В настоящий момент детище Илона Маска переживает не лучшие времена.

Мировые поставки автомобилей компании упали в первом квартале впервые за последние почти четыре года. В прошлом году агентство Reuters объявило о планах Tesla модернизировать производство Model Y и начать производство в 2024 году. Однако, сообщение самого предпринимателя развеяло все эти слухи.