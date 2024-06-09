Большинство новых видеоадаптеров получит такие же объемы видеопамяти, как в линейке Ada.

Как сообщается, были раскрыты данные о конфигурациях памяти мобильных графических процессоров Nvidia GeForce rtx 50-й серии. По всей видимости, информация была получена из Clevo - производителя ноутбуков из Тайваня.

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В утечке описано шесть мобильных видеоадаптеров Blackwell с видеопамятью GDDR7. Часть из них создана на плате GN22 Board 1, а другая на GN22 Board 2. Понятно, что речь идёт о новом дизайне, который не подходит к имеющимся GeForce RTX 40-й серии.

GN22-X11 и GN22-X9 будут заменять соответственно GeForce RTX 4090 (GN21-X11) и GeForce RTX 4080 (GN21-X9). Если отталкиваться от кодовых обозначений, возможно, появятся GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 с 16 гигабайтами видеопамяти. Ноутбучная версия GeForce RTX 4080 имеет только 12 гб памяти. Однако, еще встречается модель GN22-X7 с 12 гб GDDR7, вероятно, это будет GeForce RTX 5070 Ti, или что-то в этом роде, если Nvidia не переиграет свою линейку, как это было перед запуском серии RTX 4000.





Кроме того, GN22-X6 и GN22-X4 могут быть видеокартами GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5060, заменяя собой адаптеры предыдущего поколения. Видеокарты Blackwell, несмотря на новый тип памяти GDDR7, большинство новых адаптеров сохраняет всё тот же объем, что и их предшественники. Плата GN22-X2 с 8 гб, скорее всего, является моделью GeForce RTX 5050.

Похоже, Nvidia не делает существенной революции в объёмах памяти у Blackwell. Пользователи ноутбуков не получат доступ к 16 гб до появления GeForce RTX 5080. Это несущественное улучшение, учитывая присутствие модели с 16 гб и в текущей линейке мобильных Ada от Nvidia. Подобная ситуация с AMD, у которой также есть Radeon RX 7900m с 16 гб памяти.

Планируется, что мобильные видеоускорители Nvidia Blackwell появятся в следующем году, скорее всего, анонсируют их на форуме CES 2025. Это событие совпадет с запуском процессоров Intel Arrow Lake и AMD Fire Range в мобильных устройствах.