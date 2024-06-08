Также на форуме ILA были продемонстрированы ракеты RCM2 и Feanix.





На форуме ILA в Берлине был представлен полноразмерный демонстрационный экземпляр беспилотного летательного аппарата "Wingman" компании Airbus.

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"Недавние конфликты в различных уголках мира подчеркивают важность воздушного превосходства. С помощью "ведомого" беспилотника пилоты истребителей смогут безопасно выполнять задачи в неблагоприятных условиях. С управлением через искусственный интеллект и командованием пилотов, "ведомый" сможет выполнять особо опасные задачи, включая разведку, поражение вражеских целей и создание помех системам противовоздушной обороны противника", сообщил руководитель компании Airbus Defence and Space.

Одновременно с беспилотником также было продемонстрировано специальное вооружение, включая ракету RCM2 с массой в районе 340 килограмм и длиной порядка 4 метров. Управление ракетой осуществляется при помощи спутниковой навигации, инерциальной системы, геолокации и тепловой локации. Ракета RCM2, с дальностью поражения свыше 500 километров и турбовентиляторной силовой установкой, способна носить боеголовку, средства радиоэлектронной борьбы или разные сенсоры в зависимости от поставленных задач.





Также была представлена ракета "Feanix" с массой в районе 300 килограмм и длиной 3,5 метра, обладающая схожим приводом и комплектом оборудования.