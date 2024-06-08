Согласно имеющимся данным, устройство будет обладать 12 гигабайтами оперативной памяти и работать на процессоре Snapdragon 7 Gen 3.

Согласно появившейся информации, компания HTC представит свой новый смартфон 12 июня. Анонс о новом устройстве был опубликован в социальных сетях и ресурсах компании.

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В хештеге ‘allforu' отражена буква "U", поэтому можно предположить, что это будет HTC U24 Pro. Хотя на 100% утверждать нельзя, что это будет окончательное название устройства, но оно появилось на платформе Google Play в прошлом месяце. Уже в апреле в сети появились утечки и некоторые подробности о модели, в основном из сайта Geekbench.

Компания опубликовала изображение нового устройства, на котором большая часть информации скрыта. На фото устройство показано сбоку, и можно рассмотреть лишь некоторые детали смартфона. По дизайну можно лишь сказать, что камера на задней панели имеет выступ, а физические кнопки будут справа.

Можно предположить, что это будет устройство среднего класса, поскольку оно оснащено процессором Snapdragon 7 Gen 3. Также известно, что устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и работать на Android 14. Эти данные были раскрыты Geekbench. Кроме того, платформа Google Play подтвердила разрешение FullHD+ (2436x1080) и наличие отверстия для камеры в дисплее.

HTC не может похвастаться своим частым выпуском смартфонов. HTC U23 Pro был анонсирован в мае 2023 года, и теперь на рынок должен выйти его преемник.