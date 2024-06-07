Власти хотят снизить нагрузку электросетей и сконцентрировать основные майнинг-мощности в регионах с избыточной электроэнергией.

В Российской Федерации задумываются об идее запрета добычи криптовалюты путём майнинга в тех региональных объектах, где есть недостаток электроэнергии, для предотвращения вероятных аварийных ситуаций и сбоев в энергосистемах. Запрет на криптодобычу в зонах с энергетическим дефицитом имеет поддержку со стороны большинства законодателей и экспертов, выступающих за сбалансированное энергопотребление и обеспечение надежного энергоснабжения.

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Анатолий Аксаков, глава комитета Государственной думы по финансовому рынку, отмечает необходимость доработки и утверждения законов, регулирующих рынок цифровых активов и майнинга криптовалют, в ближайшем будущем. Большая часть требующихся законопроектов уже разработаны и согласованы с главными финансовыми институтами России, включая Центробанк и Минфин. Вероятно, что скоро будет объявлена позиция правительства касательно данной сферы.

Аналитики считают, что эти шаги должны помочь переносу дата-центров в те региональные объекты, где имеется избыточное производство электроэнергии, что в свою очередь приведет к более эффективному использованию энергоресурсов и уменьшению нагрузки на энергетические сети. Помимо этого, такой подход поможет в улучшении экологической обстановки и снизит риск энергетических кризисов в долгосрочной перспективе.