Согласно аналитике компании Jon Peddie Research, рынок видеоадаптеров начал восстанавливаться после ряда потрясений за прошедшие годы

Информация о продажах видеокарт для стационарных компьютеров от исследовательской компании Jon Peddie Research за первый квартал текущего года указывает на то, что рынок пришел в состояние устойчивости после потрясений, произошедших в предыдущие годы. Хотя объем поставок уменьшился немного от одного квартала к другому, аналитики считают это нормальным явлением для начала года.

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Доля рынка "Зелёного Гиганта" увеличилась с 80% до 88%. В то время как доля AMD снизилась до 12%, а Intel не смогла сохранить свою небольшую долю рынка - 4% в первом квартале 2023 года после выхода настольной графики с видеокартами Arc Alchemist, но затем её доля упала до менее 1%. Последние годы были непростыми для различных технологических секторов из-за множества факторов, таких как пандемия, нехватка чипов и боевые действия на Украине. Количество AIBS для настольных компьютеров достигло исторического минимума в 2022 году и столкнулось с нестабильностью из-за криптовалютного взрыва, но аналитики прогнозируют возвращение к росту в отрасли к середине десятилетия.

Искусственный интеллект значительно расширяет рынок графических процессоров, особенно у Nvidia. Рыночная капитализация компании, создающей основную часть оборудования для обучения большим языковым моделям, выросла с $1 трлн в мае прошлого года до $3 трлн на этой неделе, что делает её более ценной, чем Apple, и практически равной по стоимости Microsoft.

Компании Nvidia, AMD и Intel планируют выпустить новые видеокарты для потребителей либо в конце текущего, либо в начале следующего года. Хотя точные даты выхода пока неизвестны, Nvidia готовится к запуску графических процессоров серии RTX 50 Blackwell для энтузиастов, AMD планирует представить продукты среднего класса RDNA4, и Intel также готовится представить новинки.