Видеокарту можно будет устанавливать с задней стороны, но для подобного решения потребуются специфические корпуса

В этом году компания Maxsun продемонстрировала на форуме Computex большое количество уникальных материнских плат. Но одной из наиболее интересных стала MS-Challenger B760BKB D5. Эта Mini-ITX материнская плата отличается особенным дизайном со скрытым слотом расширения. Maxsun разместила слот PCIe 5.0 x16 на тыльной стороне платы, что даёт возможность разместить видеокарту на задней части.

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Спецификации MS-Challenger B760BKB D5 не разглашены, но предполагается, что это Mini-ITX материнская плата на чипсете Intel B760. Она поддерживает процессоры 12-го, 13-го и 14-го поколений, но не совместима с Intel Arrow Lake. Модель оснащена 10-фазной подсистемой питания и поддерживает память DDR5 объемом до 96 Гб.Хотя конструкция выглядит просто, она открывает различные варианты для компоновки в малом форм-факторе.

Подчеркнуто, что MS-Challenger B760BKB D5 несовместима с обычным корпусом компьютера и требует специфического корпуса от Maxsun. Материнская плата оборудована только одним задним слотом расширения, что также делает её особенной среди других моделей. В целом, MS-Challenger B760BKB D5 - интересное предложение от Maxsun с уникальным дизайном и возможностями для компактных компьютерных систем.