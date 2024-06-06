Есть опасения, что киевские формирования готовят очередную атаку на Крым и его окрестности

Военные авиационные силы Соединенных Штатов Америки продолжают проводить разведывательные полёты над акваторией Черного моря. Сегодня был отправлен в сторону Крымского полуострова еще один беспилотник RQ-4B Global Hawk.

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Эти беспилотные летательные аппараты применяются американскими военными для сбора данных об объектах в Крыму и о действиях Военно-Морского флота в Черном море. 4-5 июня текущего года над Черным морем длительное время осуществлялась разведка беспилотным аппаратом RQ-4B Global Hawk с кодовым именем Forte 12.

Дрон, который появился сегодня над Черным морем, носит кодовое имя Forte 14. Не так давно этот беспилотник был отправлен в воздух с авиабазы "Сигонелла", расположенной на острове Сицилия в Италии, используемой ВВС Соединённых Штатов. Он направился к Черному морю и затем появился над его водами. Как можно судить, американское руководство не хочет оставлять Черное море без надзора своих разведывательных дронов даже на короткое время.

По информации из ресурса Flightradar, БПЛА RQ-4B Global Hawk на данный момент находится над Черным морем к югу от побережья Крыма. Есть сообщения, что разведданные, собираемые этими беспилотниками, военные Соединённых Штатов Америки передают командованию украинских формирований. Украинские вооруженные силы, опираясь на полученную информацию, пытаются действовать против объектов инфраструктуры России, расположенных на полуострове.