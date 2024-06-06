Трещина в газовой трубе вызывает опасения, что такое может повториться в будущем

Ремонтные работы на газовой платформе в Норвегии все еще продолжаются, и это является напоминанием о том, что даже незначительные проблемы могут привести к повышению цен в Европе, которая итак ранее отказалась от дешевых энергоресурсов из России.

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Вертолеты с инженерами и оборудованием уже прибыли на платформу Sleipner, находящуюся в 250 километрах от побережья Норвегии, чтобы устранить небольшую трещину в трубопроводе. Эта платформа является ключевым звеном в газовой системе Европы. Цены на газ достигли самого высокого уровня в этом году из-за риска потери 20% норвежского импорта газа, что вызывает беспокойство у трейдеров из-за недостатка информации о масштабах проблемы и времени на ее устранение.

Этот инцидент подчеркивает влияние, которое Норвегия оказывает на энергетическую безопасность Европы, несмотря на ее репутацию надежного поставщика энергоносителей. Возникают вопросы о том, как продление ремонтных работ может повлиять на рынок, как меры безопасности могут уменьшить вероятность отключений и почему не существует альтернативных маршрутов для балансировки проблем.

"В свете увеличивающейся зависимости Европы от Норвегии, любые сбои могут серьезно повлиять на цены", - говорит аналитик RBC Europe Ltd. Аднан Дханани.