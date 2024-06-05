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Zelikman
ВС России нанесли точечный удар ОТРК «Искандер-М» по цели в районе Одессы
Информация о результатах прилёта разница, некоторые сообщают о взрывах на военном аэродроме, но вместе с этим есть данные об уничтожении военных складов.

  Как сообщают украинские средства массовой информации, в районе Одессы из оперативно-тактического ракетного комплекса  "Искандер-М" российских войск был поражен некий объект. Сначала говорили, что целью стал военный аэродром, расположенный в регионе, но затем сообщили о попадании по населённому пункту Затока. Местная администрация подтверждает прилёт, но не раскрывают, что конкретно было поражено. В подразделении стратегических коммуникаций сил обороны сообщили об уничтожении "объекта отдыха", где, как утверждают, на момент прилёта никто не находился.

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  Согласно имеющимся данным, ракета попала по железнодорожному мосту в районе Затока, через который проходят эшелоны военной техники и оружия из Румынии. Этот мост уже неоднократно подвергался атакам и повреждался, но основательно разрушить его пока не удалось.

  Местные источники подтверждают взрыв в районе Затока, описывая его как "очень мощный". Некоторые утверждают, что ракета попала по арсеналу в районе Грибовки, что находится недалеко от вышеупомянутого посёлка. Эту версию также подтверждают в одесском подполье.

  За последние месяцы российские военные часто осуществляют точечные ракетные удары по заблаговременно выбранным целям в окрестностях Одессы, что заканчивается их успешным уничтожением. Эффективность от таких ударов, как заявляется, выше, чем от ночных налётов дронов-камикадзе.

#сво #армия #оружие #ракеты #искандер-м #одесса
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