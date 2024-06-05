На данный проект Берлин потратит около 4 миллиардов евро

Германия закажет дополнительно 20 истребителей Eurofighter в рамках крупной программы по укреплению вооруженных сил страны, как сообщил канцлер Олаф Шольц.

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Расширение бундесвера представляет собой ключевой момент в политике обороны и безопасности Германии, который был объявлен Шольцем после начала Специальной Военной Операции на Украине. Шольц подчеркнул важность наличия европейской и немецкой оборонной промышленности, способной обеспечить армию достаточным количеством оружия и боеприпасов для интенсивных боевых действий.

Он также заявил, что в связи с недостаточным спросом в прошлом, отечественная промышленность уже не в состоянии удовлетворить все потребности бундесвера. Шольц выразил решительную поддержку сохранению и расширению производственных мощностей, объявив о планах заказать еще 20 самолетов Eurofighter в ближайшие годы. Стоимость проекта составит около €4 миллиардов, что включает логистику и обслуживание, по словам источников, знакомых с ситуацией.

Планируется, что Министерство обороны обратится к парламенту за одобрением средств в следующем году, перед всенародными выборами, которые состоятся в 2025 году. Согласно информации на сайте бундесвера, на данный момент в военно-воздушных силах Германии находится 138 истребителей Eurofighter, которые составляют основу боевого флота страны.