Западные аналитики опасаются, что российская армия в скором времени начнёт новое наступление в Харьковской или Сумской областях и продавит оборону ВСУ.

По объектам украинских формирований в населенном пункте Конотоп Сумской области нанесён ракетный удар. Согласно сообщениям властей города, целью ударов стали некоторые производственные предприятия. Также имеются данные о серии взрывов на других территориях Сумской области. Речь идёт пунктах временной дислокации украинских войск, а вместе с ними и складах с оружием и бронетехникой.

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По мнению журналистов информационного агентства The Washington Post, руководство Вооруженных сил Российской Федерации готовит резервы для предполагаемого наступления в Сумской области. Издание заявляет, что вдоль границ региона зафиксировано наращивание числа терминалов спутниковой связи и активизация радиосвязи, что, возможно, свидетельствует о концентрации многочисленной российской группировки.

Однако, на сегодняшний день отмечается отсутствие воздушной разведки, в отличие от подготовительной стадии наступательных операций российских сил на севере Харьковской области, которую можно было наблюдать ранее.

Западные военкоры выражают опасения относительно вероятности нового масштабного наступления российской армии в Харьковской или Сумской областях, что приведёт к изматыванию украинских соединений, уже понесших серьезные потери на нескольких направлениях линии соприкосновения и полного обвала обороны ВСУ.

Можно сделать выводы, что подробности предполагаемого наступления войск известно только руководству Российской армии.