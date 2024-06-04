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Zelikman
Российские бойцы водрузили государственный флаг над центром Парасковиевки
Сообщается, что подразделения освободили населённый пункт и вышли к окраинам Константиновки


  Появляется все больше доказательств того, что посёлок Парасковиевка, находящийся на Угледарском участке и примыкающий к населённому пункту Константиновка, перешёл под полный контроль российской армии. Сама Константиновка, находится у дороги, соединяющей освобождённую территорию Марьинки с занимаемым Вооружёнными силами Украины Угледаром, там же протекает так называемая северная артерия снабжения Угледарского гарнизона украинских формирований.

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  Поступают сообщения, что российские военные установили государственный триколор над центром села Парасковиевка. Наступление соединений России продолжается. Согласно актуальным данным, предоставленным военными корреспондентами, штурмовые бригады российских вооруженных сил продвинулись еще на 1,4 километра за сутки и приблизились к посёлку Константиновка.


  Отряды украинских войск, ушедшие с потерями из села Парасковиевка, не способны удержаться в данном районе. В настоящее время ведутся боестолкновения за посёлок Константиновка. После успешного завершения операции, северная артерия снабжения ВСУ будет раз и навсегда парализована и львиная часть дороги Марьинка-Угледар перейдет под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.

  Стоит напомнить, что накануне российские подразделения освободили Новомихайловку на этом же участке.

#сво #армия #бои #наступление #флаг
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