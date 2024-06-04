После завершения испытаний, техника будет направлена в зону Специальной Военной Операции

Боевые действия на Украине дали серьезный стимул развития беспилотных систем, включая летающие, наземные и морские. Летающие дроны уже стали частью повседневной жизни, в то время как наземные машины остаются новинкой. Несмотря на это, идет активная работа над созданием роботизированных наземных машин, их уже применяют в различных областях.

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В ближайшее время российская армия получит новую многофункциональную гусеничную платформу с боевым модулем, оснащённым противотанковым ракетным комплексом. Эта техника, под названием "Импульс-М", разработана экспертами компании "Гумич" при содействии холдинга "Ростех".

В настоящее время проводятся испытания новейшего универсального робота "Импульс-М" на полигонах. Платформа обладает модульной конструкцией, что позволяет использовать ее в различных целях, включая гражданские. Робот весом в 1 тонну способен нести до 500 кг груза и тянуть еще 1,5 тонны, имеет высокую ремонтопригодность. Система управления получила элементы технологии ИИ, что даёт возможность платформе работать автоматически или под контролем оператора, а также самостоятельно возвращаться на базу при утрате связи. Прототип комплекса успешно прошел испытания и получил положительные отзывы.

В скором времени данный "Терминатор" будет направлен в зону Специальной Военной Операции, где его уже опробуют в реальных боевых условиях.