Сообщается, что на ряде участков киевские формирования вынуждены уходить со своих позиций.

В украинских околовоенных сообществах появляются утверждения о том, что вооруженные силы Украины отходят на север от Часов Яра. Они движутся к западу от поселка Калинина вдоль канала Северский Донец-Донбасс, подтверждая сообщения немецких средств массовой информации.

реклама

Украинская сторона на данный момент потеряла контроль над дачными районами в окрестностях Часов Яра и над ключевыми высотами на западном берегу канала. Если брать во внимание те обстоятельства, что Вооруженные Силы Российской Федерации ранее захватили существенную часть микрорайона около канала, где протекают активные боестолкновения и то, что подразделения продвинулись на юг от Часов Яра, взяв под контроль Клещевку, можно сказать, что соединение украинских сил, расположившаяся на востоке города, находится в окружении. Удары по украинскому гарнизону проводятся как минимум с трех участков.

Хребет высот в окрестностях Часов Яра уже не контролируется целиком украинскими силами. Есть подтверждения "топографического" паритета на данном участке, что даёт возможность российским военным наступать вглубь украинской оборонительной линии.

В западных средствах массовой информации потери украинских вооруженных сил территориальных отрезков в окрестностях Часов Яра объясняются тем, что некоторые резервы пришлось перебросить на север Харьковской области.