Данная техника, с установленной на спине автоматической винтовкой, может упрощать зачистку, занятых боевиками, помещений

На прошлой неделе на телеэкранах появилась роботизированная собака китайской армии, которая участвовала в учениях с камбоджийскими военными. Это является еще одним доказательством того, что Китай гордится своими технологическими достижениями в робототехнике.

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С собакой-роботом с автоматической винтовкой на спине проводятся имитированные учения армии Китая. Данный дрон был продемонстрирован на государственном телеканале CCTV в рамках военных учений с камбоджийскими войсками. Солдаты практикуют тактику совместных атак с механизированными союзниками.

В одном из учений механическая собака с винтовкой пошла первой в атаку на условных вооруженных террористов, прячущихся в здании. Она успешно очищала территорию, помогая войскам выполнить задание. Несмотря на то, что робот был создан с использованием уже существующих технологий, а не самой передовой робототехникой, его участие в учениях свидетельствует о том, что он готов к боевым действиям.

Китай не первый раз демонстрирует своих механических собаки на военных учениях. Есть несколько компаний, предлагающих подобные роботы, и их использование в совместных учениях показывает, что подобная технология пришла к определенной степени зрелости. Такие инновации военной сферы вызывают интерес и отражают стремление к постоянному совершенствованию.