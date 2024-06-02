Члены организации хотят избежать снижения цен на черное золото

ОПЕК+ достигла соглашения по продлению важного транша сокращения поставок нефти на вторую половину года, сообщили делегаты. Группа продолжает свои усилия по предотвращению глобального профицита и поддержанию цен.

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Добровольные сокращения от ключевых членов, включая Саудовскую Аравию и Россию, составляют примерно 2 миллиона баррелей в день и заканчиваются в конце июня. Они дополняют соглашение всей группы, ограничивающее общую добычу нефти примерно на уровне 39 миллионов баррелей в день. Это соглашение также обсуждается для продления до 2025 года, сообщили делегаты.

Министры стран ОПЕК+ соберутся на гибридной встрече в воскресенье для обсуждения нефтяной политики. Некоторые будут присутствовать на личных переговорах в Эр-Рияде, другие - онлайн. Трейдеры и аналитики ожидают продления сокращений группы, чтобы компенсировать резкий рост добычи у некоторых конкурентов ОПЕК+, в том числе у американских сланцевых бурильщиков, и нестабильные экономические перспективы у крупнейшего потребителя, Китая.

Хотя цены на нефть в апреле поднялись выше 90 долларов за баррель из-за конфликта на Ближнем Востоке, они после этого снизились. На 31 мая фьючерсы на Brent торговались по 81,62 доллара за баррель, упав на 7,1% за месяц. Снижение цен на нефть приносит облегчение центробанкам, борющимся с инфляцией, но угрожает доходам таких производителей, как Саудовская Аравия. По оценкам Международного валютного фонда, королевству необходимы цены около 100 долларов за баррель для финансирования амбициозных расходов наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Показатели нефтяного рынка заставляют организацию стран-экспортеров нефти и ее союзников проявить осторожность. Премия по срочным контрактам на нефть марки Brent, известная как "отставание", сокращается, что свидетельствует о переходе мировых рынков от дефицита к избытку.