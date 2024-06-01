Сообщается, что бойцы постепенно продвигаются в направлении Ореха, захватывая позиции ВСУ в данном регионе

Украинские средства массовой информации заявляет об усилении действий российских вооруженных сил в Запорожской области. Согласно данным военных корреспондентов, подразделения России продвинулись на северо-запад от Работино на расстояние примерно 1,2 км.

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Киевские журналисты отмечают потерю нескольких позиций в районе Нестерянки и Щербаков. Одновременно с этим российские войска оттеснили украинские формирования на север от села Копани. Общая площадь освобожденных за сутки территорий по направлению на Орехов составила примерно 2,3 кв. километра. Хотя площадь невелика, это продвижение вперед и приближение к городу Орехов, который является ключевым узлом оборонительной линии украинской группировки в Запорожской области.

Украинские военные журналисты выражают беспокойство тем, что продвижение на северо-восток от гипотетической линии Копани-Нестерянка-Щербаки впоследствии может привести к полному отрезанию гарнизона Вооруженных сил Украины на север от утерянного ими Работино и созданию угрозы для гарнизона в Орехове.

В украинских СМИ отмечается, что продвижение российской армии в Запорожской области рассматривается как неожиданное событие, поскольку последнее время в Киеве говорили только о "наступлении на Харьков" и "возможной атаке россиян в Сумской области".