Сообщается, что подразделения продвинулись до 700 метров в глубину города с шириной фронта около 1 километра

Наблюдается продолжение наступления Вооружённых сил Российской Федерации в городе Часов Яр. Отмечается, что успехи российских военных признаются и самой украинской стороной.

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По данным украинских военных корреспондентов, войска России продвинулись в юго-восточной и южной частях города на глубину около 700 метров при ширине фронта до 1 километра.

"Подразделения российской армии перешли канал Северский Донец-Донбасс на одном из участков, где в данный момент проходят бои за микрорайон Новый", - сообщается в украинских Telegram -каналах.

Одновременно российские войска продолжают наступление в микрорайоне Канал, расположенном на левом берегу канала Северский Донец-Донбасс. С учетом наличия российских войск в правобережной части города, возникает возможность для ударов по украинским подразделениям, засевшим в микрорайоне Канал.

Также российские войска продолжают вытеснять украинские формирования к западу от населенного пункта Клещеевка. После захвата ключевой высоты в районе этого населенного пункта, киевское командование неоднократно отправляло свои группировки в атаку, что приводило лишь к уничтожению их бронетехники и ликвидации военнослужащих на западных подступах к Клещеевке.