Техника будет распределена между сформированными недавно подразделениями ВСУ

В свете ухудшения ситуации на линии соприкосновения, Стокгольм объявил о передаче Киеву всего парка гусеничных БТР PBV 302. По информации IISS, к началу 2024 года в армии Швеции было 177 таких бронемашин. Предположительно, часть из них в нерабочем состоянии, но, вероятно, у ВСУ появится более сотни PBV 302.

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Pansarbandvagn 302 был создан в 1960-ых годах корпорацией Hägglund Söner, введен на вооружение в 1966 году и служил основным БТР-ом армии до 2014 года.

Машина имеет уникальную конструкцию: двигатель и трансмиссия расположены под настилом, что обеспечивает удобную внутреннюю планировку для переброски десанта. Передняя часть включает кабину мехвода, места для командира и наводчика, а задняя часть спроектирована для 8 мотострелков или груза до 1,2 тонн. На задней части есть две двери для посадки и высадки десанта.

PBV 302 получила одноместную башню с 20-миллиметровой автоматической пушкой Hispano Suiza HS 804 (M/47D) и 280-сильным двигателем Volvo-Penta THD 100B. Максимальная скорость 66 км/ч, а в воде – 7,5 км/ч.

С 1965 по 1972 год компания выпустила 647 единиц PBV 302, включая 518 боевых модификаций и 129 специальных версий. Техника была модернизирована, появились PBV 302B с укреплённой защитой и PBV 302C с усовершенствованным двигателем и подвеской.

Швеция также направит Киеву запчасти, оборудование для обслуживания и снаряды для усиления новоиспечённых подразделений, формирующихся в ВСУ.