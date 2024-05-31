Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
КБ из Белоруссии представило боевой дрон Hunter для уничтожения беспилотных катеров
Комплекс Hunter будет представлен на форуме HeliRussia 2024

  В Республике Беларусь был создан беспилотный винтокрылый аппарат, который может обнаруживать и ликвидировать дроны противоборствующей стороны. Этот комплекс будет продемонстрирован на форуме HeliRussia 2024, который состоится в Москве с 10 по 12 июня.

реклама

  На выставке Белорусская компания "КБ Беспилотные Вертолеты" покажет улучшенный комплекс Hunter, который способен преследовать беспилотные катера в море и решать задачи на суше. Состав комплекса включает 2 винтокрылых дрона, станцию управления, комплекс обеспечения и 2 транспортных комплекса. Беспилотный вертолет получил систему вооружений, бортовой комплекс обороны и навигационное оборудование.

  "Улучшенный комплекс будет использоваться для различных военных и специальных задач. Он может нести до 200 килограмм полезной нагрузки, в том числе вооружение", - сообщают в компании.

  Само бюро занимается созданием и выпуском БПЛА и универсальных комплексов винтокрылого типа, а также учебных модулей. В течение последних 5 лет "КБ Беспилотные Вертолеты" создало серию беспилотных вертолетов с взлетной массой от 200 кг до 2,5 тонны. Разработка ударных дронов идёт полным ходом по всему миру, и Республика Беларусь также показывает успехи в этой сфере.

#техника #армия #оружие #бпла #дроны
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
81
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
50
Литографическая машина ASML с высокой числовой апертурой установила новый рекорд плотности
8
Специальная версия Nothing Phone (2a) с многоцветной задней панелью выпущена на мировой рынок
+
Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
+
В Южной Корее арестована бывшая сотрудница SK hynix, передавшая секретную документацию представителям Huawei
1
На Урале наладили производство режущего инструмента для нужд станкостроения
7
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
1
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
+
Хакеры использовали бесплатный VPN сервис для создания крупного ботнета
1
В Google Play 90 приложений с опасным трояном были скачаны более 5 миллионов раз
+
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
20
На Венере обнаружены действующие вулканы
+
НАСА подтверждает готовность к долгожданной миссии с экипажем
1
Samsung Galaxy Ring: дизайн, характеристики и стоимость
+
На БАМе сдали новые объекты на сложных участках магистрали
+
Обновлённый дрон-разведчик Supercam С350M передает видео сразу на средства поражения
+
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
11
Управляемый снаряд «Краснополь» накрыл очередной M1 Abrams в зоне СВО
+
GeForce RTX 5090 Founders Edition займёт два слота и получит два вентилятора
9

Популярные статьи

Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
28
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
31
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
69
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
21
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
35
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
4
Обзор сериала Сёгун
4
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1
Япония намерена занять треть мирового рынка программно-определяемых автомобилей
1

Сейчас обсуждают

Такой то
11:00
шеша новый срач нашел
МИД РФ уточнил, в каком статусе Россия теперь воспринимает Владимира Зеленского
Ivan Mikhailov
10:57
Очередные коричневые линии
Дания разрешила Украине применять датские F-16 для ударов по российским территориям
Артём Николаев
10:56
Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным во всех предъявленных обвинениях
Легенда
10:53
МИД РФ уточнил, в каком статусе Россия теперь воспринимает Владимира Зеленского
vl
10:52
до начала нулевых, энергоносители были гораздо дешевле и промышленность как-то жила, а с 2003/4 годов цены резко подняли и расходы на поддержание убыточных производств, соответственно, подросли , дене...
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
stas776
10:46
"Не все согласны мириться с решением Valve и подчиняться его правилам" Очень хотелось бы узнать, причём тут вообще Вальвы?
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
Легенда
10:45
так то да. то что пыня уже 24года у руля это норм. а в другой стране это нельзя
МИД РФ уточнил, в каком статусе Россия теперь воспринимает Владимира Зеленского
Uralskij Tip
10:42
Maxsun - лучший производитель бюджетных и среднебюджетных плат в мире на данный момент. Тайвань скатился в данном сегменте в УГ.
MaxSun зарегистрировала в ЕЭК материнские платы на базе новых чипсетов Intel и AMD 800 серии
Андрей Воробьёв
10:34
Что за лишний клик?
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
Ivan Mikhailov
10:33
Президентские выборы в России 2024 года сопровождались многочисленными сообщениями о фальсификациях: Электронное голосование: Введение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) вызвало подозрения...
МИД РФ уточнил, в каком статусе Россия теперь воспринимает Владимира Зеленского
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем