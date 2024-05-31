Комплекс Hunter будет представлен на форуме HeliRussia 2024

В Республике Беларусь был создан беспилотный винтокрылый аппарат, который может обнаруживать и ликвидировать дроны противоборствующей стороны. Этот комплекс будет продемонстрирован на форуме HeliRussia 2024, который состоится в Москве с 10 по 12 июня.

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На выставке Белорусская компания "КБ Беспилотные Вертолеты" покажет улучшенный комплекс Hunter, который способен преследовать беспилотные катера в море и решать задачи на суше. Состав комплекса включает 2 винтокрылых дрона, станцию управления, комплекс обеспечения и 2 транспортных комплекса. Беспилотный вертолет получил систему вооружений, бортовой комплекс обороны и навигационное оборудование.

"Улучшенный комплекс будет использоваться для различных военных и специальных задач. Он может нести до 200 килограмм полезной нагрузки, в том числе вооружение", - сообщают в компании.

Само бюро занимается созданием и выпуском БПЛА и универсальных комплексов винтокрылого типа, а также учебных модулей. В течение последних 5 лет "КБ Беспилотные Вертолеты" создало серию беспилотных вертолетов с взлетной массой от 200 кг до 2,5 тонны. Разработка ударных дронов идёт полным ходом по всему миру, и Республика Беларусь также показывает успехи в этой сфере.