ВСУ пытались атаковать Краснодарский край.

Вооруженные силы Украины организовали новое нападение дронами-камикадзе на территорию Российской Федерации, в результате которого пострадал Краснодарский край. В ночь с 30 на 31 мая воздушная тревога была объявлена в Темрюкском районе и в Новороссийске. Местная администрация подтверждает эту информацию.

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Российская противовоздушная оборона смогла отбить массированную атаку украинских дронов на Краснодарский край, однако, часть из них смогла проникнуть и атаковать нефтебазу в Темрюкском районе, что привело к пожарам и разрушениям. В результате происшествия ранения получили несколько работников базы.

"Ситуация оказалась серьезной в Темрюкском районе, где пострадала инфраструктура нефтебазы. В настоящее время продолжается ликвидация пожара", сообщают местные власти.

Также в ночное время сработала воздушная тревога в Новороссийске, однако, пока нет информации о том, что именно было целью украинских формирований. Экстренные службы обследуют места падения обломков дронов. Учитывая нарастающие атаки на объекты топливно-энергетического сектора. Необходимо ожидать увеличения ракетных атак, особенно учитывая новые поставки оружия и техники со стороны коллективного Запада.