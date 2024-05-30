Сообщается о нанесении существенного урона живой силе украинских формирований

Группы российских вооруженных сил успешно продолжают выполнение своих боевых задач на различных направлениях в зоне проведения Специальной Военной Операции.

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О прошлых успехах подразделений группы "Центр" сообщил глава её пресс-службы Александр Савчук, заявление которого опубликовано в Telegram-канале Минобороны России. Стоит напомнить, что эта группа осуществляет свою деятельность на территории ДНР и ведёт бои на северо-западе от Донецка.

По словам Савчука, в районе поселков Селидово, Евгеновка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике были нанесены удары по подразделениям трёх бригад Вооруженных сил Украины – 59-й и 100-й мотопехотных, а также 47-й механизированной.

Было сдержано пять украинских контратак, совершённых штурмовиками Киева из 142-й, 143-й, 144-й пехотных бригад, а также из 25-й воздушно-десантной и 24-й механизированной бригад. В военном ведомстве отметили, что украинская сторона понесла потери в более чем 330 человек и семью артиллерийскими орудиями, включая 155-миллиметровую гаубицу M777 западного образца

"Потери Киева составили до 335 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубицу M777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм гаубицу Д-20 и четыре 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в заявлении главы пресс-службы группы "центр".

Сегодня утром ВСУ в очередной раз пытались атаковать с помощью беспилотников территорию Краснодарского края. По данным Минобороны России, пять БПЛА были уничтожены.