Данная техника сможет бороться с огнём на самых опасных участках

Компания "высокоточные комплексы" из государственного холдинга "Ростех" обнародовала особенности новейшего дрона-пожарного АНТ-1000ПМ. Данный беспилотник способен эффективно бороться с пожарами в условиях повышенной опасности, таких как сильное задымление и высокие температуры. Управление роботом возможно на расстоянии до одного километра.

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АНТ-1000ПМ получил специальный пожарный модуль, а также лафетный ствол и водопенную эжекторную насадку. Вдобавок робот-пожарный может разбирать завалы благодаря манипуляторам для оперативного ликвидирования последствий пожаров. Техника имеет дистанционное управление, связь, специальные камеры и датчики. Использование данного оборудования на дистанции до километра позволяет не рисковать жизнями и здоровьем спасателей на наиболее опасных участках пожаров, например, при тушении объектов, которые могут быть подвержены обрушению.

Разработка перспективной роботизированной машины проводятся в рамках контракта между ОАО "КЭМЗ", ОАО "ВНИИ "Сигнал", компанией "Коруфайер" и ВНИИ по гражданской обороне Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Форум "Комплексная безопасность" - важное событие в сфере гражданской безопасности и связанных с ней технологий. В текущем году выставка будет посвящена защите культурных объектов и пройдет с 29 мая по 1 июня в парке "Патриот" в Подмосковье.