На этот раз западный беспилотник кружит недалеко от города Сочи

Американский беспилотный летательный аппарат для разведки снова совершает полеты над акваторией Черного моря в очень близком к российским границам пространстве.

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По информации портала Flightradar24, разведчик RQ-4 Global Hawk с идентификационным кодом forte13 уже не раз за сегодня находился неподалеку от города Сочи. Также отмечено наличие британского разведывательного самолета RC-135W Rivet Joint с идентификационным кодом rrr7229 в западной части Черного моря.

Любопытно, что обычно деятельность американской и британской разведывательной авиации в Черном море связана с попытками украинской армии напасть на Крым, мост через Керченский пролив или город Севастополь, используя переданные им Западом ракеты или беспилотные лодки.

Это подтверждает полное вовлечение Соединённых Штатов и их союзников в текущий украинский конфликт. возможно, специалисты Североатлантического альянса не только передают разведданные и боеприпасы Киеву, но также принимают активное участие в планировании и осуществлении атак на российскую территорию.

Стоит отметить, что в настоящее время в Североатлантическом альянсе обсуждается возможность снятия запрета на применение украинским формированиям для ударов по территории России западным вооружением. В связи с этим президент Российской Федерации Владимир Путин на вчерашней конференции предостерег лидеров европейских стран от возможных последствий подобных действий.