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Zelikman
Хакеры использовали бесплатный VPN сервис для создания крупного ботнета
За счет IP-адресов скомпрометированных компьютеров жертв, злоумышленники могли маскировать свою деятельность в сети.

  Министерство финансов Соединённых Штатов наложило санкции против лиц, связанных с деятельностью ботнета 911 s5. Эта вредоносная сеть, состоящая из скомпрометированных компьютеров, была важным инструментом для киберпреступников, стремившихся скрыть свою активность.

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  Управление по контролю за иностранными активами казначейства (OFAC) назвало главарей схемы ботнета 911 s5 – Юнхэ Вана, Цзинпин Лю и Янни Чжэн. Также были добавлены в черный список три таиландские компании, принадлежащие Вану и причастные к отмыванию денег от преступной деятельности.

  Ботнет 911 s5 представлял собой крупную сеть взломанных компьютеров, которую злоумышленники могли "арендовать" для скрытия своей деятельности в сети. Путем использования скомпрометированных IP-адресов они могли маскировать свою активность под устройства на которых установлен специальный вирус.

  В 2022 году фирма по безопасности KrebsonSecurity опубликовала информацию о работе этой сети. С 2015 года 911 s5 создала обширную прокси-сеть, предлагая "бесплатные" VPN-сервисы для пользователей Windows, что позволяло перенаправлять незаконный трафик через их компьютеры. Большое количество скомпрометированных систем в сети, близких к потенциальным жертвам, сделало ботнет основным выбором киберпреступников для проведения мошенничеств и преступлений онлайн.

  Казначейство США сообщает, что было обнаружено 19 миллионов IP-адресов по всему миру, связанных с ботнетом. Пользователи сети подавали мошеннические заявки на средства для борьбы с пандемией, обманывая правительство США на миллиарды долларов.

  Ван, Лю и Чжэн - граждане Китая. Три компании, попавшие под санкции, базируются в Таиланде. Аресты были проведены совместно с ФБР, службой уголовных расследований Минобороны, подразделением по контролю за экспортом Торговли США и правоохранительными органами Сингапура и Таиланда.

#технологии #хакеры #vpn #вирусы
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