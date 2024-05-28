По южному направлению был нанесён удар комплексом Искандер-М, а на Севере уже отработали Воздушно-Космические силы России

В Одессе произошел сильный взрыв, Воздушно-Космическими силами Российской Федерации нанесено ракетное поражение объектам на территории регионального центра. Подтверждение этому поступают из местных источников.

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По актуальным данным, поражение было выполнено боеприпасом оперативно-тактического комплекса "Искандер" по инфраструктурным объектам в порту Одессы. Пока нет информации о том, что конкретно было уничтожено, но над точкой удара поднимается столб густого черного дыма, который можно наблюдать издалека. Сообщается, что существует вероятность возгорания на месте прилёта.

В областной администрации подтверждают факт удара, однако, не раскрывают информацию о конкретном ущербе на объектах. В настоящее момент времени была объявлена отмена воздушной тревоги в Одессе, на место происшествия выдвинулись экстренные службы.

Если судить по интерактивной карте, сирена была объявлена сразу в нескольких регионах Украины: Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях, однако, прилёты зафиксированы лишь в Одессе и Харькове. Сообщается, что на юге был применен "Искандер", а уже в Харьковской области удары осуществлены авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции, а также кассетной боевой частью или, как их именуют в украинских войсках, - кабами. По данным Харьковской областной администрации, удар был нанесен в районе гаражей на территории Киевского района. Сообщается о существенном возгорании, на месте работают пожарные.

За минувшие месяцы российская армия все чаще осуществляет единичные, точечные ракетные удары, уничтожая, обнаруженные разведывательными службами, цели. Берег Черного моря, а также сама Одесса, нередко оказываются объектами атак, так как непосредственно там расположены склады с беспилотными катерами и противокорабельными ракетами.