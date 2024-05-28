Согласно слухам, действия Doom: The Dark Ages будут происходить в средневековом мире.

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Разработчик id Software и издатель Bethesda Softworks уже продолжительное время занимаются разработкой новой части игровой серии Doom. Ожидается, что данную игру в жанре шутера от первого лица представят во время мероприятия Xbox Games 9 июня. Один источник сообщает, что название игры будет "Doom: The Dark Ages" и перенесет игроков в средневековый мир, в отличие от предыдущих частей серии с научно-фантастическим сеттингом.

Глава компании Том Хендерсон недавно упомянул, что игра изначально называлась "Doom Year Zero", но окончательное название предполагается быть "Doom: The Dark Ages". Специалисты по шутерам из id Software приступили к разработке Dark Ages в 2020 году после выпуска Doom Eternal.

Неофициальные источники описывают The Dark Ages как "средневековый" мир Doom, что соответствует ранее появившейся информации. Компания Microsoft, которая владеет Bethesda и франшизой Doom, заявила, что на мероприятии Xbox Games Showcase будут представлены новые игры, включая обновления франшизы Call of Duty.

Хотя последняя игра серии Doom не пользовалась такой популярностью, как Call of Duty, она остается одной из самых успешных на рынке. Хендерсон подчеркнул, что Doom Eternal приносит компаниям id и Bethesda приличный доход.

Doom - легендарная игровая серия, которая радует поклонников жанра FPS уже десятилетия. Последняя игра серии, Doom Eternal, принесла значительные инновации благодаря мощному игровому движку id Tech 7.