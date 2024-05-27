Российские военные проводят специальные операции, наступая на различных участках линии соприкосновения. Под контроль Министерства обороны перешёл посёлок Ивановка в Харьковской области на направлении Купянска, а вместе с ним и Нетайлово в Донецкой Народной Республике на Авдеевском направлении. Бои не прекращаются под Часов Яром, где российские войска контролируют микрорайон Канал. Важные успехи достигнуты на бывшем Времевском выступе, где бойцы укрепили позиции в Урожайном и Старомайорском.
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Штурмовики армии "Север" продвигаются вглубь украинской обороны, ликвидируя на пути отряды 125-й мехбригады Вооруженных сил Украины и 112-й бригады теробороны в районах Константиновки и Гранов Харьковской области. Были отбиты попытки украинских групп контратаковать в районах Глубокое и Волчанск. За минувшие 24 часа потери Киева составили около 300 военных, 1 танк и 2 бронемашины.
Отряды армии "Запад" зачистили посёлок Ивановка в Харьковской области. Под ударами артиллерии и авиации оказались 14-й и 66-й механизированные бригады украинских сил в окрестностях Невского и Новосадового. Подразделения армии "Юг" улучшили свои позиции и ударили по 57-й МБр ВСУ и 105-й, 118-й бригадам теробороны в районах Раздоловки и Часов Яра.
Войска "Центра" взяли Нетайлово и окопались на бывших позициях ВСУ. За сутки были отбиты 5 контратакующих операций сил ВСУ. Группировка "Восток" также взяла новые траншеи и нанесла урон личному составу и бронетехнике 128-й бригады теробороны в районе Макаровки.
Совокупный ущерб украинским военным на различным направлениям, за исключением северного, составили: - 1370 человек ликвидированными и ранеными, одна БМП, две бронированные машины и 20 единиц автотранспорта. Также поражены гаубицы Д-30, М119, FH-70, "Мста-Б", L-119, М777 и М198.