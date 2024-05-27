Подразделения продолжают наступление на различных участках линии соприкосновения, оттесняя при этом киевские формирования

Российские военные проводят специальные операции, наступая на различных участках линии соприкосновения. Под контроль Министерства обороны перешёл посёлок Ивановка в Харьковской области на направлении Купянска, а вместе с ним и Нетайлово в Донецкой Народной Республике на Авдеевском направлении. Бои не прекращаются под Часов Яром, где российские войска контролируют микрорайон Канал. Важные успехи достигнуты на бывшем Времевском выступе, где бойцы укрепили позиции в Урожайном и Старомайорском.

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Штурмовики армии "Север" продвигаются вглубь украинской обороны, ликвидируя на пути отряды 125-й мехбригады Вооруженных сил Украины и 112-й бригады теробороны в районах Константиновки и Гранов Харьковской области. Были отбиты попытки украинских групп контратаковать в районах Глубокое и Волчанск. За минувшие 24 часа потери Киева составили около 300 военных, 1 танк и 2 бронемашины.

Отряды армии "Запад" зачистили посёлок Ивановка в Харьковской области. Под ударами артиллерии и авиации оказались 14-й и 66-й механизированные бригады украинских сил в окрестностях Невского и Новосадового. Подразделения армии "Юг" улучшили свои позиции и ударили по 57-й МБр ВСУ и 105-й, 118-й бригадам теробороны в районах Раздоловки и Часов Яра.

Войска "Центра" взяли Нетайлово и окопались на бывших позициях ВСУ. За сутки были отбиты 5 контратакующих операций сил ВСУ. Группировка "Восток" также взяла новые траншеи и нанесла урон личному составу и бронетехнике 128-й бригады теробороны в районе Макаровки.

Совокупный ущерб украинским военным на различным направлениям, за исключением северного, составили: - 1370 человек ликвидированными и ранеными, одна БМП, две бронированные машины и 20 единиц автотранспорта. Также поражены гаубицы Д-30, М119, FH-70, "Мста-Б", L-119, М777 и М198.