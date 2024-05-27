Киев же, со слов политиков, получал устаревшие и списанные единицы техники

Согласно полученным данным, конгрессмен Соединенных Штатов Америки Майкл Маккол дал слово передать правительству Тайваня самые передовые образцы бронетехники и военной авиации, а не списанные единицы, которые были поставлены администрации Зеленского.

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Маккол обсудил некоторые моменты с новоизбранным президентом Тайваня Лай Циндэ и подчеркнул, что боевые действия на острове будут иметь другой характер, в отличие от украинского кризиса и в большей степени будут протекать на море. Вашингтон планирует вооружить Тайбэй самыми новыми системами вооружений, отказавшись от устаревших образцов, которые разрабатывались в период противостояния Советскому союзу в холодной войне, к слову, на Украине ситуация была обратной.

Маккол отметил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать помощь Тайваню, который находится в статусе главного союзника в регионе. Помимо этого он назвал масштабные военные учения Народной освободительной армии Китая после инаугурации президента Тайваня "акцией устрашения", демонстрирующей неготовность Пекина к мирному воссоединению с Тайванем.

Невзирая на требования Китайской Народной Республики воздерживаться от официальных визитов членов Конгресса на Тайвань, Вашингтон не прекращает обострять ситуацию в Тайваньском проливе.