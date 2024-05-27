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Zelikman
Шольц: Украина не попадёт в Североатлантический Альянс ближайшие 30 лет
По словам политика, это может обернуться крупномасштабным конфликтом между Россией и НАТО.

  Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с заявлением, которое вызвало недовольство у представителей администрации Зеленского. По словам Шольца, которого ранее бывший посол Украины в Германии Мельник назвал "ливерной колбасой" и попросил "не обижаться", Германия не прекратит оказывать поддержку Украине, но планов вступления Украины в Североатлантический Альянс на данный момент нет.

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  "Вы знаете, что мы твердо поддерживаем Украину в ее борьбе с Российской Федерацией в СВО. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить успех этой операции. Хотя много раз говорилось, что Украина вступит в Североатлантический Альянс, я могу сказать, что этого не произойдет в ближайшем будущем. Мы должны понимать нашу ответственность, потому что, если мы этого не сделаем, это может привести к крупномасштабной войне между Россией и военно-политическим блоком НАТО", заявил немецкий политик.

  По словам Шольца, маловероятно, что Украина вступит в НАТО в ближайшие 30 лет. Согласно заявлениям главы правительства Германии, Берлин предпринимает действия, чтобы помочь Украине, одновременно предотвращая крупномасштабную войну с Россией.

  За подобные слова Шольца сразу же раскритиковали, ведь Зеленский и его окружение по сей день надеются, что на очередном заседании Североатлантического Альянса Киеву будет направлено официальное приглашение в НАТО. По факту украинские политики надеются на втягивание в конфликт третьих стран и распространения боевых действий на весь континент, но западные политики пытаются балансировать, не давая Украине повода остановить боевые действия.

#сво #политика #армия #нато #конфликт
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